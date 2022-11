Florence Losseau & Elenora Pertz [Récital lyrique] MUba musée Eugène Leroy Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Adulte 10€ | – 18 ans 6€

En partenariat avec la Fondation Royaumont, l’Atelier Lyrique de Tourcoing invite la jeune et talentueuse mezzo-soprano franco-allemande Florence Losseau et la pianiste Elenora Pertz. handicap visuel;handicap moteur vi;mi MUba musée Eugène Leroy 6 Rue Paul Doumer, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.atelierlyriquedetourcoing.fr/losseau-pertz-19-11-22/ »}, {« link »: « https://web.digitick.com/florence-losseau-elenora-pertz-concert-muba-eugene-leroy-tourcoing-19-novembre-2022-css5-atelierlyriquedetourcoingweb-pg101-ri8902831.html »}] Chaque année, nous vous proposons de découvrir de nouveaux talents issus de l’Académie créée par la Fondation Royaumont et le Musée d’Orsay, nos partenaires. Le duo constitué de la mezzo-soprano franco-allemande Florence Losseau et de la pianiste italo-américaine Elenora Pertz a choisi un programme tout en poésie entre France et Allemagne. PROGRAMME EN LIGNE Franz SCHUBERT / Franz Von SCHOBER

Viola D. 786 (1823)

Igor STRAVINSKY

Sérénade en La (1925)

Romanza

Francis POULENC/ Paul ÉLUARD

La fraîcheur et le feu (1950)

Maurice RAVEL/ Tristan KLINGSOR

Shéhérazade (1904)

Francis POULENC/ Jean COCTEAU

La Dame de Monte Carlo (1961) —

Mezzo-soprano Florence Losseau

Piano Elenora Pertz

Lauréates de l’Académie Orsay-Royaumont. En partenariat avec la Fondation Royaumont, le Musée d’Orsay et B-Records. La Fondation Bettencourt Schueller est le mécène principal du Pôle voix et répertoire

—

Durée : Env. 1h

—

