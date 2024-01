Lecture musicale | Poésies cueillies MUba Eugène Leroy – Tourcoing Tourcoing, jeudi 23 mai 2024.

Lecture musicale | Poésies cueillies Des poèmes mis en musique par Fakir Trio qui tisse entre elles les influences turques, marocaines, balkaniques et jazz et mis en parole en arabe en français par Yolanda Creighton et Abir Chahine. Jeudi 23 mai, 19h00 MUba Eugène Leroy – Tourcoing Droits d’entrée à l’exposition

9 / 6 € / gratuité Tourquennois, moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-23T19:00:00+02:00 – 2024-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2024-05-23T19:00:00+02:00 – 2024-05-23T20:30:00+02:00

Carte blanche au MUba Eugène Leroy

Lecture musicale Fakir Trio / Yolanda Creighton / Abir Chahine

Dans le cadre de l’exposition Peindre la nature. Paysages impressionnistes du musée d’Orsay présentée du 16 mars au 24 juin 2024 au MUba Eugène Leroy.

Le jardin est omniprésent dans l’imaginaire arabo-islamique. Fleurs, fontaines ou bigaradiers ont inspiré leurs plus beaux textes aux poètes arabes. Tout y est beauté. D’ailleurs, en arabe, jardin et paradis partagent la même racine et c’est sous la forme d’un jardin extraordinaire que la tradition islamique se figure le paradis. Dans la poésie, il évoque tantôt un paradis perdu à l’image de celui d’Al Andalus, tantôt le divin, l’amour ou encore l’ivresse. À travers un bouquet de poèmes cueillis des temps antéislamiques à nos jours, cette lecture musicale rentre en dialogue avec les paysages impressionnistes exposés dans les salles.

Des poèmes mis en musique par Fakir Trio qui tisse entre elles les influences turques, marocaines, balkaniques et jazz et mis en parole en arabe en français par Yolanda Creighton et Abir Chahine.

MUba Eugène Leroy – Tourcoing 2 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

© Étienne Guédon