Picasso Illustrateur MUba Eugène Leroy Tourcoing

Picasso Illustrateur 19 octobre 2019 – 13 janvier 2020 MUba Eugène Leroy Tourcoing Réservations sur la billetterie du MUba Eugène Leroy ou par mail. Tarif plein 8€, tarif réduit 5.50€, Tourquennois 1€

Présenter Picasso Illustrateur, c’est appréhender la diversité et la richesse de l’inventivité de son œuvre et comprendre le rôle majeur qu’il a tenu, et tient encore aujourd’hui, dans l’histoire de l’art. L’exposition ouvre très largement la question du texte et de l’image dans l’œuvre de Picasso : de l’œuvre de commande à l’œuvre d’engagement – dessins de presse ; en passant par l’œuvre libre et poétique.

Grace à des œuvres qui traversent la carrière de Picasso, de 1907, Le Poussin (gravure sur bois destiné à l’illustration de poèmes d’Apollinaire) à 1968, Autour du Chef d’Œuvre inconnu, Peintre, modèle, couple et deux peintres, les thématiques suivantes seront développées :

Chapitre 1 I Amitiés poétiques des années 10

Chapitre 2 I Antiques aller-retour

Chapitre 3 I Le peintre et son modèle

Chapitre 4 I La colombe de la paix

Chapitre 5 I Le carnaval des animaux

Chapitre 6 I Quand le texte fait image

Chapitre 7 I Abstraction et langages inventés

Chapitre 8 I Picasso, les affiches d’exposition

3 Focus : Les Métamorphoses d’Ovide et la Tauromaquia , Le Chant des morts de Pierre Reverdy

Retrouvez plus d’informations sur l’exposition, les visites, ateliers, tarifs sur le site du MUba

MUba Eugène Leroy Tourcoing 2 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://muba-boutique.tourcoing.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « reservation-muba@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320289160 »}]

