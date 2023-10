Cet évènement est passé Eldorado en quête de paradis – Chorales MUba Eugène Leroy Tourcoing Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing Eldorado en quête de paradis – Chorales MUba Eugène Leroy Tourcoing Tourcoing, 18 mai 2019, Tourcoing. Eldorado en quête de paradis – Chorales Samedi 18 mai 2019, 16h30, 18h00 MUba Eugène Leroy Tourcoing Entrée libre sur réservation. Les chorales Kids, Tourcoing en chœur, Vent du Nord, la chorale CHAM du collège Marie Curie, une classe de l’école Jacquard et la chorale des agents de la ville de Tourcoing participent à une représentation commune. Des chants inspirés du répertoire sud-américain ou par la thématique El Dorado sont présentés. Ils vous entraineront dans un voyage à travers les salles du MUba, à la découverte de l’exposition « Les enfants du paradis », et se terminera par la participation à une œuvre collective. Durée : 1h15. MUba Eugène Leroy Tourcoing 2 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.28.91.60. »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-05-18T16:30:00+02:00 – 2019-05-18T17:30:00+02:00

2019-05-18T16:30:00+02:00 – 2019-05-18T17:30:00+02:00

2019-05-18T18:00:00+02:00 – 2019-05-18T19:00:00+02:00

