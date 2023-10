Mercredis de la recherche MUba Eugène Leroy Tourcoing, 15 novembre 2023, Tourcoing.

Le champ de la danse est auréolé des notions d’indicible et d’éphémère. Cependant, les traces de l’expérience, celle de danser, traversent le temps et la question est : comment perdurent-elles ? Pour y répondre, nous présenterons en premier l’acte de danser – à partir d’analyse de témoignages de danseurs – montrant des modes d’interaction entre intentions, perceptions et imaginaire, et des qualités de présence. La verbalisation de l’expérience, dans laquelle s’associent description d’un vécu (corporel et mental) et interprétation symbolique, est possible. Dès lors, qu’est-ce qui fait penser que la danse ne peut se dire vraiment ? Le dialogue philosophique L’âme et la danse écrit par Paul Valéry évoquant cette difficulté tout en écrivant sur la danse sera un point d’appui pour penser la relation du dicible et de l’indicible.

Isabelle Kürzi est doctorante en danse, affiliée au Centre d’Etudes d’Art Contemporain de l’université de Lille, sous la direction de Philippe Guisgand.

MUba Eugène Leroy 2 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing

