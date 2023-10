Ateliers des 4 saisons MUba Eugène Leroy Tourcoing, 14 octobre 2023, Tourcoing.

Ateliers des 4 saisons 14 – 21 octobre MUba Eugène Leroy Inscription au trimestre : 38 € par enfant, 33 € pour le deuxième enfant.

Inscription à l’année (3 trimestres) : 102 € par enfant, 92 € à partir du deuxième enfant.

Les ateliers ont lieu dans le cadre de l’exposition Marc Ronet. La main & le geste.

Cette exposition présente des œuvres de Marc Ronet, peintre et graveur. Depuis près de 70 ans, Marc Ronet est dans une création insatiable, aussi discrète que puissante, silencieuse qu’obstinée qui revendique « le vide comme objet ».

Venez jouer avec la couleur ! Partez à la redécouverte des couleurs primaires, le camaïeu ou encore le monochrome en vous initiant à diverses techniques – peinture, dessin, collage… – pour approfondir la sensation colorée.

MUba Eugène Leroy 2 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 91 60 http://www.muba-tourcoing.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 28 91 60 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation-muba@ville-tourcoing.fr »}] Le MUba Eugène Leroy, musée des Beaux-Arts de Tourcoing, fait dialoguer par des vis-à-vis stylistiques et thématiques ses collections d’art ancien, art moderne et art contemporain. Le musée présente également les oeuvres de la donation Eugène Leroy réalisée en 2010 ainsi que de grandes expositions temporaires. Une programmation culturelle riche invite les arts vivants au coeur des salles d’exposition. Métro ligne 2, arrêt Tourcoing centre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T13:30:00+02:00 – 2023-10-14T15:30:00+02:00

2023-10-21T13:30:00+02:00 – 2023-10-21T15:30:00+02:00

ateliers enfants