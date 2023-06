Dans le ventre de la mer MUba Eugène Leroy Tourcoing Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing Dans le ventre de la mer MUba Eugène Leroy Tourcoing, 31 mai 2023, Tourcoing. Dans le ventre de la mer Mercredi 31 mai, 19h00 MUba Eugène Leroy Entrée libre En un chapitre, tiré du roman « Océan Mer », Alessandro Baricco nous transporte dans l’histoire véridique du Radeau de la Méduse, épisode tragique s’il en est, à travers le regard d’un de ses protagonistes. Il raconte, de manière poétisé et crue, la bascule vers l’inéluctable… Et la fascination pour la mer. MUba Eugène Leroy 2 rue Paul Doumer Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « reservation-muba@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 28 91 60 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-31T19:00:00+02:00 – 2023-05-31T20:00:00+02:00

