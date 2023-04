THÉÂTRE MUba Eugène Leroy, 31 mai 2023, Tourcoing.

THÉÂTRE Mercredi 31 mai, 19h00 MUba Eugène Leroy Gratuit

En un chapitre, tiré du roman « Océan Mer », Alessandro Baricco nous transporte dans l’histoire véridique du Radeau de la Méduse, épisode tragique s’il en est, à travers le regard d’un de ses protagonistes. Il raconte, de manière poétisé et crue, la bascule vers l’inéluctable… Et la fascination pour la mer.

Un chœur composé des 16 comédiens du Cycle 2 Art dramatique, dirigés par Charles Compagnie.

Spectacle déconseillé au moins de 15 ans.

Durée : 50 minutes

MUba Eugène Leroy 2 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 91 60 http://www.muba-tourcoing.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://muba-boutique.tourcoing.fr/index-css5-mubaboutiquetourcoing-pg1.html »}] Le MUba Eugène Leroy, musée des Beaux-Arts de Tourcoing, fait dialoguer par des vis-à-vis stylistiques et thématiques ses collections d’art ancien, art moderne et art contemporain. Le musée présente également les oeuvres de la donation Eugène Leroy réalisée en 2010 ainsi que de grandes expositions temporaires. Une programmation culturelle riche invite les arts vivants au coeur des salles d’exposition. Métro ligne 2, arrêt Tourcoing centre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-31T19:00:00+02:00 – 2023-05-31T20:00:00+02:00

2023-05-31T19:00:00+02:00 – 2023-05-31T20:00:00+02:00