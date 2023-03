VISITE GUIDÉE MUba Eugène Leroy Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

VISITE GUIDÉE MUba Eugène Leroy, 13 mai 2023, Tourcoing. VISITE GUIDÉE Samedi 13 mai, 16h00 MUba Eugène Leroy Tarif entrée + 2.5 € Visite guidée sur le thème de l’Art Déco au musée, découverte du bâtiment et de ses transformations dans les années 1930 par les architectes Maillard. MUba Eugène Leroy 2 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 91 60 http://www.muba-tourcoing.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://muba-boutique.tourcoing.fr/visite-guidee-art-deco-visite-muba-eugene-leroy-tourcoing-13-mai-2023-css5-mubaboutiquetourcoing-pg101-ri9513355.html »}] Le MUba Eugène Leroy, musée des Beaux-Arts de Tourcoing, fait dialoguer par des vis-à-vis stylistiques et thématiques ses collections d’art ancien, art moderne et art contemporain. Le musée présente également les oeuvres de la donation Eugène Leroy réalisée en 2010 ainsi que de grandes expositions temporaires. Une programmation culturelle riche invite les arts vivants au coeur des salles d’exposition. Métro ligne 2, arrêt Tourcoing centre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

