Les InAttendus MUba Eugène Leroy Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Les InAttendus MUba Eugène Leroy, 11 avril 2023, Tourcoing. Les InAttendus Mardi 11 avril 2023, 20h00 MUba Eugène Leroy

9€ / 7€ / 5€ / 3€

Dans le cadre de la saison Ecouter Voir – échappées musicales à Tourcoing MUba Eugène Leroy 2 rue Paul Doumer, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Musiciens : Marianne Muller : basse de viole Vincent Lhermet : accordéon Programme : Diego Ortiz (1510 – 1570 ) : Recercada Tercera Giovani Palestrina ( 1525 – 1594 ) : Ricercar in primo tuoni Riccardo Rognoni (vers 1550-1620) : Ancor che col partire Girolamo Frescobaldi (1583-1643) : Capriccio sopra la bassa fiamenga Archangelo Corelli (1653-1713) : Sonate op. 5 n. 12 en ré mineur “La Follia” Antonio Vivaldi (1678-1741) : Concerto n. 2, op. 8 , « L’estate » Antonio Vivaldi : Concerto no 4, op.8, « L’Inverno » Avec Una follia italiana, les œuvres de Palestrina, Rognoni, Corelli et Vivaldi sont éclairées par une instrumentation inventive et festive, à la fois fidèle aux gestes des compositeurs et inscrite dans notre temps.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-11T20:00:00+02:00

2023-04-11T21:30:00+02:00 Igor studio

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu MUba Eugène Leroy Adresse 2 rue Paul Doumer, 59200 Tourcoing Ville Tourcoing lieuville MUba Eugène Leroy Tourcoing Departement Nord

MUba Eugène Leroy Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/

Les InAttendus MUba Eugène Leroy 2023-04-11 was last modified: by Les InAttendus MUba Eugène Leroy MUba Eugène Leroy 11 avril 2023 MUba Eugène Leroy Tourcoing tourcoing

Tourcoing Nord