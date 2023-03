ATELIERS ENFANTS MUba Eugène Leroy, 29 mars 2023, Tourcoing.

ATELIERS ENFANTS 29 mars – 17 juin MUba Eugène Leroy Inscription au trimestre (10 séances) : 38 € par enfant, 33 € à partir du deuxième enfant. Inscription à l’année (30 séances) : 101.50 € par enfant, 91.50 € à partir du deuxième enfant.

Ces ateliers sont proposés dans le cadre de l’exposition

VALÉRIE BELIN. L’INCERTAINE BEAUTÉ DU MONDE

17 mars- 27 août 2023

Cette exposition inédite présente une centaine d’œuvres de Valérie Belin, artiste-photographe reconnue à l’international. Maniant le noir et blanc comme la couleur, le portrait et la nature morte, Valérie Belin interroge les stéréotypes de genre et de société, tout en soulignant la beauté et la fragilité, incertaines, du monde.

Le mercredi et le samedi de 13h30 à 15h30

Pour les 5/7 ans et les 8/12 ans

➡️ CHANGER LE REGARD !

29 mars > 15 avril

Les enfants découvrent un atelier laboratoire où sont expérimentées différentes techniques pour changer de regard sur ce qui nous entoure.

Un travail sur la composition de l’image, les jeux de filtres colorés, ou encore la fabrication d’outils scrutateurs, permettent de concevoir de nouvelles images inattendues et surprenantes

➡️ IMAGES RÉVÉLÉES…

4 mai > 17 juin

L’artiste Valérie Belin nous sensibilise au travail sur les images, et à la manière dont elles peuvent révéler d’autres aspects de notre réalité.

Différentes techniques comme le transfert, le monotype ou le photomontage sont explorées pour s’amuser à transformer les images.

MUba Eugène Leroy 2 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 91 60 http://www.muba-tourcoing.fr/ Le MUba Eugène Leroy, musée des Beaux-Arts de Tourcoing, fait dialoguer par des vis-à-vis stylistiques et thématiques ses collections d'art ancien, art moderne et art contemporain. Le musée présente également les oeuvres de la donation Eugène Leroy réalisée en 2010 ainsi que de grandes expositions temporaires. Une programmation culturelle riche invite les arts vivants au coeur des salles d'exposition. Métro ligne 2, arrêt Tourcoing centre

© Renaud Wailliez