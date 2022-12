MUba vacances hiver 2023 MUba Eugène Leroy Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

MUba vacances hiver 2023 MUba Eugène Leroy, 13 février 2023, Tourcoing. MUba vacances hiver 2023 13 – 24 février 2023 MUba Eugène Leroy

Semaine de 4 jours : 16.50 € / Inscription à la séance : 5,50 €

Ateliers enfants MUba Eugène Leroy 2 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Métro ligne 2, arrêt Tourcoing centre

03 20 28 91 60 http://www.muba-tourcoing.fr/ Le MUba Eugène Leroy, musée des Beaux-Arts de Tourcoing, fait dialoguer par des vis-à-vis stylistiques et thématiques ses collections d’art ancien, art moderne et art contemporain. Le musée présente également les oeuvres de la donation Eugène Leroy réalisée en 2010 ainsi que de grandes expositions temporaires. Une programmation culturelle riche invite les arts vivants au coeur des salles d’exposition. Inscription à la semaine ou à la séance SEMAINE 1 Les 13,15,16 et 17 février de 13h30 à 15h30 ➡️ 5/7 ANS : ENTRE MONTS ET MERVEILLES Venez expérimenter autour du paysage, entre rêve et réalité. Chaque jour, une nouvelle technique est proposée pour explorer les possibilités du paysage : au fusain, en gravure, en peinture, en modelage, en collage. ➡️ 8/12 ANS : THÉÂTRE ET PERFORMANCE Accompagnés par une comédienne, les enfants s’initient au théâtre et à la performance. Le travail de la voix, du corps, de l’espace sera mis en correspondance avec l’exposition. Les enfants improvisent et jouent en lien avec les peintures présentées et sont initiés à la notion de performance. Établir un lien entre l’ampleur du geste, le déplacement du corps et les arts visuels est le propos de ce stage de théâtre. Prérequis : venir en pantalon de jogging ou vêtement souple / chaussures souples et propres (ballerines…). SEMAINE 2 Les 20, 22, 23 et 24 février de 13h30 à 15h30 ➡️ 5/7 ANS : LES FRUITS EN FOLIE ! Les fruits ont une place de choix dans la peinture. Leurs formes et leurs couleurs permettent de nombreuses compositions. Viens jouer à composer des tableaux en t’inspirant de leurs motifs. Chaque jour, une nouvelle technique est proposée pour composer autour des fruits : fusain, gravure, peinture, encre, collage. ➡️ 8/12 ANS : MYTHES ET HISTOIRES Certains tableaux racontent des histoires, les peintres leur donnent corps. Viens inventer ton histoire, imaginer tes personnages et leur donner forme. Crayons de couleur, gouache et aquarelle permettent d’illustrer ces nouveaux mythes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-13T13:30:00+01:00

2023-02-24T15:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu MUba Eugène Leroy Adresse 2 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Ville Tourcoing lieuville MUba Eugène Leroy Tourcoing Departement Nord

MUba Eugène Leroy Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/

MUba vacances hiver 2023 MUba Eugène Leroy 2023-02-13 was last modified: by MUba vacances hiver 2023 MUba Eugène Leroy MUba Eugène Leroy 13 février 2023 MUba Eugène Leroy Tourcoing tourcoing

Tourcoing Nord