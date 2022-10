Marion Ralincourt – récital de flûte MUba Eugène Leroy Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Marion Ralincourt – récital de flûte MUba Eugène Leroy, 7 février 2023, Tourcoing. Marion Ralincourt – récital de flûte Mardi 7 février 2023, 20h00 MUba Eugène Leroy

9€ / 7€ / 5€ / 3€

Dans le cadre de la saison Ecouter Voir – échappées musicales à Tourcoing MUba Eugène Leroy 2 rue Paul Doumer, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Programme : Jean-Sébastien Bach (1685 – 1750)

Steve Reich (1936) Troisième volet de la Collection de musique de chambre des Siècles, l’album Bach – Reich de Marion Ralincourt met en regard des oeuvres solo et des transcriptions originales des deux compositeurs, leur donnant un nouvel éclairage inédit. Flûtiste éclectique, Marion Ralincourt varie les modes de jeux avec inventivité, allant jusqu’à se dédoubler, pour incarner au plus près l’esprit des partitions transcrites. Un concert envoûtant qui rend le plus bel hommage qui soit à la flûte traversière.

