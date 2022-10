Marina Chiche – récital de violon MUba Eugène Leroy Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Marina Chiche – récital de violon MUba Eugène Leroy, 24 janvier 2023, Tourcoing.

9€ / 7€ / 5€ / 3€

Dans le cadre de la saison Ecouter Voir – échappées musicales de Tourcoing MUba Eugène Leroy 2 rue Paul Doumer, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France La violoniste française Marina Chiche a une capacité innée à captiver et inspirer son public. Avec son style de performance passionné et vivant, elle provoque une réponse enthousiaste. Ses activités artistiques témoignent de sa polyvalence en tant que musicienne; en tant que soliste, chambriste et pédagogue, elle est aussi à l’aise dans n’importe quel répertoire. Ce large spectre englobe l’interprétation d’instruments d’époque, la musique contemporaine et la direction d’ensembles à partir du violon. Lancée par ses nominations aux « Victoires de la musique classique » en France en 2004 et 2005 suivies de plusieurs disques, Marina Chiche mène une carrière de concertiste internationale. Un concert atypique dans lequel Marina Chiche met son énergie virtuose et son enthousiasme pédagogique au service de l’interprétation d’une sélection de chefs-d’œuvre pour violon seul de Bach à nos jours… accompagnée d’interventions parlées où elle partage des clés d’écoute sur le fonctionnement du violon et de son répertoire à travers l’histoire.

2023-01-24T20:00:00+01:00

2023-01-24T21:30:00+01:00

