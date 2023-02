L’Art déco au Muba Eugène Leroy MUba Eugène Leroy, 2 rue Paul Doumer Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

2,5 € visite + droit entrée (5,50 € / 3 € / gratuit) Cette visite vous éclairera sur la transformation, dans les années 1930, de cet ancien hôtel particulier en musée, sur les nombreux aménagements Art déco réalisés par les architectes Maillard et sur le dialogue des œuvres avec le lieu. MUba Eugène Leroy, 2 rue Paul Doumer TOURCOING Tourcoing 59200 Nord Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:00:00+00:00 – 2023-05-13T15:00:00+00:00

