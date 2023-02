MUba famille « Art déco » MUba Eugène Leroy, 2 rue Paul Doumer Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

5 € par famille + droit entrée (par personne 5,50 € / 3 € / gratuit) Venez découvrir en famille l’histoire du MUba et de sa transformation dans les années 1930 puis participez à un atelier créatif autour du carré, un motif présent dans de nombreux détails du musée (parquet, verrière…). À partir de 5 ans. MUba Eugène Leroy, 2 rue Paul Doumer TOURCOING Tourcoing 59200 Nord Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

