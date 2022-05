MUAMBA MASALA (FESTIVAL RIO LOCO), 19 juin 2022, .

MUAMBA MASALA (FESTIVAL RIO LOCO)

2022-06-19 19:00:00 – 2022-06-19

Tomber dans les bras du DJ et producteur Muamba Masala, c’est toujours partir en voyage vers une destination inconnue, à mi-chemin entre les rues de Lisbonne, les rythmes latino-américains de son Brésil natal et les sonorités tribales des diasporas africaines ou amérindiennes rencontrées en chemin. Aux manettes du projet, l’artiste Júnior Araújo, éternel amoureux des grands espaces et des explorations sonores, passé par les rythmes enivrants du Guerrilha Sound System et de TropiKaoz. Ici, l’électronica rime avec le mot « ailleurs », se drape volontiers d’un groove carioca, d’un swing épicé ou d’une cumbia colorée. Si les musiques du monde se font fil conducteur les good vibes sont légion. À la croisée des chemins, les sets vaporeux de Muamba Masala se font donc grande aventure et dépaysement, de la forêt d’Amazonie aux jardins secrets lisboètes. Une belle mixture en tous points rafraîchissante dont la seule ambition est de dynamiter le dancefloor…car « la danse est remède à tout », n’est-ce pas ?

Focus Portugal.

Rendez-vous à la Scène Nova Onda du festival Rio Loco !

Pour la 27ème édition du festival Rio Loco Nova Onda, découvrez Muamba Masala et son electronica sans frontières !

dernière mise à jour : 2022-05-23 par