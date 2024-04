MU Martres-Tolosane, jeudi 23 mai 2024.

MU Martres-Tolosane Haute-Garonne

Conception // Marion Muzac

Sculptures // Emilie Faïf

Collaboration et interprétation // Aimée Rose Rich, danse et ventriloquie

Composition musicale et interprétation // Johanna Luz

MU fait référence au continent perdu, mythique, à l’existence incertaine, dont la civilisation aurait propagé sa technologie avancée au monde entier. MU est une performance qui souhaite questionner ces mythologies dans lesquelles les mondes ancestraux et celui de l’industrie 2.0 se côtoient. MU est aussi une célébration de l’absurdité de ces corps glorieux qui alimentent le fantasme de puissance et de grandeur. La création sonore autour de musique populaire (electro, afrotrap, passinho…) signée Johanna Luz renforce cette immersion dans des mondes oniriques, peuplés d’anamorphoses, qui remettent en question certitudes et perceptions de notre environnement. 55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-23 18:30:00

fin : 2024-05-23

SALLE DES FÊTES

Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie contact@angonia.fr

L’événement MU Martres-Tolosane a été mis à jour le 2024-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE