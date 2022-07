MU.e – Spectacle du Petit Théâtre de Pain, 17 novembre 2022, .

MU.e – Spectacle du Petit Théâtre de Pain



2022-11-17 20:30:00 – 2022-11-17

15 -1 EUR Ils disparaissent. Combien depuis que nous parlons ?

MU.e c’est l’histoire d’une évaporation virale et massive : celle de la jeunesse dans une société à quelques dizaines d’années devant la nôtre. C’est aussi une fiction dans la fiction qui demande ses comptes à la réalité.

MU.e est une intrigue à plusieurs entrées qui parle de la responsabilité et de la peur sur fond d’un appel ultime lancé par la jeunesse à la face de la société. Une pièce forte et haletante avec toute la vivacité de la troupe du Petit Théâtre de Pain.

En coréalisation avec l’OARA

Pour toutes et tous à partir de 12 ans

Durée : 1 h 40

Ils disparaissent. Combien depuis que nous parlons ?

MU.e c’est l’histoire d’une évaporation virale et massive : celle de la jeunesse dans une société à quelques dizaines d’années devant la nôtre. C’est aussi une fiction dans la fiction qui demande ses comptes à la réalité.

MU.e est une intrigue à plusieurs entrées qui parle de la responsabilité et de la peur sur fond d’un appel ultime lancé par la jeunesse à la face de la société. Une pièce forte et haletante avec toute la vivacité de la troupe du Petit Théâtre de Pain.

En coréalisation avec l’OARA

Pour toutes et tous à partir de 12 ans

Durée : 1 h 40

Ils disparaissent. Combien depuis que nous parlons ?

MU.e c’est l’histoire d’une évaporation virale et massive : celle de la jeunesse dans une société à quelques dizaines d’années devant la nôtre. C’est aussi une fiction dans la fiction qui demande ses comptes à la réalité.

MU.e est une intrigue à plusieurs entrées qui parle de la responsabilité et de la peur sur fond d’un appel ultime lancé par la jeunesse à la face de la société. Une pièce forte et haletante avec toute la vivacité de la troupe du Petit Théâtre de Pain.

En coréalisation avec l’OARA

Pour toutes et tous à partir de 12 ans

Durée : 1 h 40

Guillaume Meziat

dernière mise à jour : 2022-07-26 par