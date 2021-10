MU ~ D.A.D.R. Compagnie Chapiteau-Théâtre, 3 décembre 2021, Sablé-sur-Sarthe.

MU ~ D.A.D.R. Compagnie

Chapiteau-Théâtre, le vendredi 3 décembre à 20:30

Frappé par son énergie explosive, le chorégraphe **_David Drouard_** s’en empare et la confronte à la danse contemporaine dans sa nouvelle création. Autour d’une réflexion sur la naissance et la chute des civilisations, **MU** s’inscrit en prise directe avec les mutations écologiques, politiques et économiques qui bouleversent le monde d’aujourd’hui. Sur scène, sept remarquables interprètes, porteurs d’une ardeur dévorante, donnent corps à cette pièce à la fois physique et poétique. Adepte des contrastes et du mélange des genres, l’artiste mayennais se plaît à inventer une nouvelle forme d’écriture hybride, nourrie du krump et du contemporain. À travers ce dialogue stimulant, il propose une pièce chorégraphique inclassable et organique au rythme effréné ! ### Distribution **Chorégraphe** David Drouard **Avec** Ashley Biscette, Sara Tan, Léonie Mbaki, Shane Santanastasio, Michael Florestan, Hugo Marie, Germain Zambi **Musique** Alexandre Dai Castaing **Costumier** Cédric Tirado **Conception lumières** Jeronimo Roe, Shani Breton **Scénographie Lumière** Jeronimo Roe, Shani Breton, David Drouard **Construction de la scénographie lumière** Simon Maurice, Philippe Drouard, Jeronimo Roe, Shani Breton **Régie Générale** Shani Breton, Jeronimo Roe, Jean-Philippe Borgogno ### Soutien **Administration** Saül Dovin **Production et diffusion** Hélène Bernardet **Production** D.A.D.R.Cie **Coproduction et Accueil en résidence** CDCN La Briqueterie ~ L’Arsenal (Val-de-Rueil) ~ Théâtre Molière, Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau ~ LUX, Scène Nationale de Valence ~ Espace le Reflet (Saint-Berthevin) ~ Studio UMA (Laval) l L’association Chantier / D.A.D.R. Compagnie est soutenue par L’Etat, Préfet de la Région des Pays de la Loire Direction Régionale des Affaires Culturelles ~ le Conseil Régional des Pays de la Loire ~ le Conseil Départemental de Mayenne ~ la Ville de Laval Ce spectacle s’inscrit dans le réseau Voisinages, dispositif soutenu par la Région des Pays de la Loire pour encourager la diffusion des équipes artistiques. Tout le programme sur [[www.culture-paysdelaloire.fr](www.culture-paysdelaloire.fr)](www.culture-paysdelaloire.fr).

Tarif plein : 20 € / Tarif réduit : 15 € / Tarif enfant : 10 €

Né au tournant des années 2000 dans les ghettos de Los Angeles, le krump est un style de danse urbaine particulièrement virulent et expressif.

Chapiteau-Théâtre place du 8 mai 1945 – 72300 SABLÉ-SUR-SARTHE Sablé-sur-Sarthe Sarthe



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T20:30:00 2021-12-03T21:30:00