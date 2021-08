Mu – Compagnie DADR – David Drouard salle des fêtes, 9 décembre 2021, Évron.

Mu – Compagnie DADR – David Drouard

salle des fêtes, le jeudi 9 décembre à 20:30

Cette équipe composée de jeunes danseurs et danseuses, a un mode d’expression très fort : le Krump, pour dire leur rapport au monde et leur humeur. Entre danse de rue ritualisée et culture hip-hop, le krump, né au cœur des ghettos de Los Angeles, est avant tout l’expression d’un besoin vital : celui d’exprimer une violence qui ne se dit pas. David Drouard a décidé de s’emparer de ce matériau fougueux qu’il confie à de tout jeunes interprètes porteurs d’une ardeur dévorante qu’il met en relation avec une écriture chorégraphique contemporaine quasi mystique. Mu est le dialogue entre ces deux univers artistiques très différents, dans une recherche de mise à nu de la danse, une présence à la fois « brute », authentique et sincère pour évoquer notre rapport au monde et aux mutations qu’il traverse. Bande annonce du spectacle : [[https://vimeo.com/511670214](https://vimeo.com/511670214)](https://vimeo.com/511670214) [[https://www.coevrons.fr/magazine/mu](https://www.coevrons.fr/magazine/mu)](https://www.coevrons.fr/magazine/mu)

Tarif réduit : 8,50€ / tarif plein : 13€ / pass famille : 30€

Dialogue entre la danse contemporaine et le Krump

salle des fêtes Avenue des Sports, Evron Évron Évron Mayenne



2021-12-09T20:30:00 2021-12-09T21:00:00