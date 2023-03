Super Forts Modestes et Invincibles – CLEA 2023 en sud-Avesnois MTVS – musée du textile et de la vie sociale Fourmies Catégories d’Évènement: Fourmies

Nord

Super Forts Modestes et Invincibles – CLEA 2023 en sud-Avesnois MTVS – musée du textile et de la vie sociale, 13 mai 2023, Fourmies. Super Forts Modestes et Invincibles – CLEA 2023 en sud-Avesnois Samedi 13 mai, 18h00 MTVS – musée du textile et de la vie sociale Durant 4 mois, 4 artistes, Tatiana Arfel, autrice ; Alexandre Le Guier, photographe et vidéaste ; Simon Demolder, alias Mwano, rappeur auteur

et interprète ; et Julien Delville, alias Dj Stamiff, DJ et beat maker ; ont vécu en Sud Avesnois et ont rencontré dans nos villes et nos villages plus de

1200 habitants (jeunes et plus anciens). Ils ont partagé et créé avec eux, tout au long de leur résidence-mission, des oeuvres interactives.

Tout ce petit monde vous donne rendez-vous à l’occasion de la Nuit Européenne des Musées pour fêter joyeusement la clôture du CLÉA et découvrir en textes, chansons, vidéos et photos comment les habitants se racontent !

Le CLÉA en Sud Avesnois, est un dispositif porté par la DRAC des Hauts de France et la Communauté de Communes Sud Avesnois

Soutenu par le réseau de lecture publique transfrontalier Médi@pass en partenariat avec l’éducation nationale et le Département du Nord. MTVS – musée du textile et de la vie sociale Place Maria Blondeau, 59610 Fourmies, Nord, Hauts-de-France, France Fourmies 59610 Nord Hauts-de-France http://www.ecomusee-avesnois.fr Musée du Textile et de la vie sociale : Installé dans une ancienne filature qui a fonctionné de 1874 à 1978, il présente la chaîne complète de fabrication, de la laine brute du mouton au produit fini. Témoin de l’époque où Fourmies était centre Mondial de la Laine Peignée, il traite également de la réalité sociale du XIXe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00 ©aurelieSarrazin

Détails Catégories d’Évènement: Fourmies, Nord Autres Lieu MTVS - musée du textile et de la vie sociale Adresse Place Maria Blondeau, 59610 Fourmies, Nord, Hauts-de-France, France Ville Fourmies Departement Nord Age max 99 Lieu Ville MTVS - musée du textile et de la vie sociale Fourmies

Évènements liés

MTVS - musée du textile et de la vie sociale Fourmies Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fourmies/

Super Forts Modestes et Invincibles – CLEA 2023 en sud-Avesnois MTVS – musée du textile et de la vie sociale 2023-05-13 was last modified: by Super Forts Modestes et Invincibles – CLEA 2023 en sud-Avesnois MTVS – musée du textile et de la vie sociale MTVS - musée du textile et de la vie sociale 13 mai 2023 Fourmies MTVS - musée du textile et de la vie sociale Fourmies

Fourmies Nord