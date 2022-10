Participation au festival Yes Ko Green : quels matériaux pour construire à Mayotte ? M’tsanga Mastara, Mzouazia, Bouéni, 15 octobre 2022, Bouéni.

Journées nationales de l’architecture

Festival Yes Ko Green, M’tsanga Mastara à Bouéni

Yes We Can Nette invite Likoli Dago à participer au festival Yes Ko Green, le premier festival durable de Mayotte ! L’association présentera ses projets : les cycles de conférences, les expérimentations sur les matériaux, les chantiers de construction, le futur tiers-lieu culturel et le programme SOMA qui propose des actions pour accompagner la transformation des quartiers et valoriser les ressources et acteurs locaux.

Toute la journée, nous vous proposons de (re)découvrir les matériaux bio et géo-sourcés qui peuvent être mobilisés dans l’architecture, l’art et l’artisanat. Et nos déchets alors ? Ils seront aussi mis à l’honneur car, loin d’être des matériaux à délaisser, ils permettent d’inventer et réinventer notre manière de construire.

• AU PROGRAMME

Village artisanal, activités et concerts toute la journée

11h30 – 12h15

Conférence et échanges : Intervention d’invités et des exposants de Yes Ko Green – quels matériaux pour construire à Mayotte ?

11h – 17h

Exposition

Jeux et animations

Atelier de fabrication : maquettes avec l’artiste et artisan Loutfy – une maison en réemploi et matériaux naturels ?



Paola Pénet