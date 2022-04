MTB : Mondésir tes baskets Parc de Bourran, 21 mai 2022, Mérignac.

MTB : Mondésir tes baskets

Parc de Bourran, le samedi 21 mai à 14:30

L’Amicale Laïque de la Glacière organise l’évènement “Mondésir tes baskets” et propose trois courses à faire en fonction de ses désirs et de son niveau : * 15h00 : départ de la course “Familles” de 1km ( participation 1 € ) * 16h00 : départ de la course Enfants/ados (2km de parcours jusqu’à 17 ans, participation 2 €) * 17h00 : départ du Trail ( nécessité de certificat médicale, 6kms de parcours, participation 5 €) A noter : l’accueil de cette journée se fait dès 14h30, devant le château du Parc Bourran. A la fin des courses à 19h00 une soirée auberge espagnole et concert est organisée sur le parvis du groupe scolaire Anatole France. De nombreuses animations sont programmées : diététicien, massage osthéopathique, jeux en bois, vélo smoothies… **Comment participer ?** Les inscriptions sont ouvertes depuis le 11 avril sur Hello Asso et sur le sit internet de l’ALG : [[https://www.algmerignac.fr/](https://www.algmerignac.fr/)](https://www.algmerignac.fr/) Inscrivez-vous sur Hello Asso en suivant ce lien : [[https://www.helloasso.com/associations/amicale-laique-de-la-glaciere/evenements/mondesir-tes-baskets](https://www.helloasso.com/associations/amicale-laique-de-la-glaciere/evenements/mondesir-tes-baskets)](https://www.helloasso.com/associations/amicale-laique-de-la-glaciere/evenements/mondesir-tes-baskets)

Venez participer à trois courses proposées par l’Amical Laïque de la Glacière le samedi 21 mai 2022.

Parc de Bourran Rue Léo Lagrange 33700 Mérignac Mérignac Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T14:30:00 2022-05-21T20:00:00