Préparant leur thèse à Rennes dans des domaines très variés, allant de la géosciences, à l’apprentissage des langues et du bien-être des animaux en passant par la chimie et les mathématiques, 16 jeunes chercheur·e·s de talent souhaitent partager leur travail avec un large public. * Donatien Mottin, [École normale supérieure de Rennes](http://www.ens-rennes.fr/)

* June Sallou, [Université de Rennes 1](https://www.univ-rennes1.fr/)

* Morgane Poser, [École nationale supérieure de chimie de Rennes](https://www.ensc-rennes.fr/)

* Anani Amegan Missinou, [L’Institut Agro – Agrocampus Ouest](https://www.agrocampus-ouest.fr/)

* Flora Demouchy, [Université de Rennes 1](https://www.univ-rennes1.fr/)

* Aline Ganivet, [Université Rennes 2](https://www.univ-rennes2.fr/)

* Ronan Abherve, [Université de Rennes 1](https://www.univ-rennes1.fr/)

* Noémie Lerch, [Université de Rennes 1](https://www.univ-rennes1.fr/)

* Camille Sovanneary Gauthier, [Université de Rennes 1](https://www.univ-rennes1.fr/)

* Laurent Coulibaly, [Université Rennes 2](https://www.univ-rennes2.fr/)

* Ghina Bourji, [Université de Rennes 1](https://www.univ-rennes1.fr/)

* Charlene Hubert, [Université de Rennes](https://www.univ-rennes1.fr/) [1](https://www.univ-rennes1.fr/)

* Victor Delage, [Université de Rennes 1](https://www.univ-rennes1.fr/)

* Dorothée Kapsambelis, [L’Institut Agro – Agrocampus Ouest](https://www.agrocampus-ouest.fr/)

* Ivan-David Osorio-Leon, [Université de Rennes 1](https://www.univ-rennes1.fr/)

* Pauline Lelandais, [Université de Rennes 1](https://www.univ-rennes1.fr/) Un jury d’expert·e·s designera 4 lauréat·e·s et les internautes un·e 5e, tou·te·s·qualifié·e·s pour la finale interrégionale [le 17 mars à Angers.](https://www.bretagne-pays-de-la-loire.cnrs.fr/fr/evenement/finale-interregionale-ma-these-en-180-secondes-mt180) Cette soirée organisée à l[’INSA Rennes](https://www.insa-rennes.fr/) se déroulera à huis clos en raison des conditions sanitaires. L’évènement en direct à partir de 18h30 sur Youtube.

[[https://youtu.be/dP5O2JPv8MI](https://youtu.be/dP5O2JPv8MI)](https://youtu.be/dP5O2JPv8MI) **Ma thèse en 180 secondes : qu’est-ce que c’est ?** Concept australien repris au Québec puis dans le monde francophone, [« Ma thèse en 180 secondes »](https://mt180.fr/) a pour but de faire comprendre à tou·te·s ses recherches en 3 minutes.

MT180 permet ainsi aux doctorant·e·s de présenter leurs travaux, en français et en termes simples, à un auditoire profane et diversifié. Soutenu·e par la projection d’un seul visuel fixe en fond de scène, il·elle doit capter l’attention, convaincre et se faire clairement comprendre en choisissant bien ses mots et en mobilisant ses talents d’orateur·rice. Depuis 2014, la CPU (Conférence des présidents d’université) et le CNRS coordonnent l’organisation du concours en France, avec l’appui d’établissements en régions. En Bretagne et Pays de la Loire, l’École des Docteurs Bretagne-Loire et la délégation interrégionale du CNRS prennent le relais. A Rennes, l’évènement est co-organisé par le [Projet Université de Rennes](https://www.univ-rennes.fr/) et le Pôle doctoral de Rennes

A suivre en direct sur Youtube

