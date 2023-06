Programme Export France/Québec ? Mt lab Montréal, 1 mai 2023, Montréal.

Une semaine d’immersion sur le territoire Québécois pour les 5 startups de la délégation française Apollo Plus, Quicktext, Raccourci Agency, Ski Indoor 4810, VISITMOOV, accompagnées par Julie Berta, Startup Program Manager et Emmanuel Bobin, CEO d’Open tourisme lab, situé à Nîmes dans le sud de la France.

Grâce au MTlab, 1er hub d’innovation ouverte en Amérique du Nord pour les entrepreneur.e.s en tourisme, culture, divertissement, les startups ont été accompagnés sur des séances d’acculturation, de coaching explorer le marché Québécois et faire des premiers échanges business avec les partenaires de la structure.

En Octobre 2023, 5 startups Québécoises sont attendus en France pour un match retour.

