MSS FRNCE + JOHNNIE CARWASH + CARMEN SEA File7, 23 avril 2022, Magny-le-Hongre.

MSS FRNCE + JOHNNIE CARWASH + CARMEN SEA

File7, le samedi 23 avril à 20:30

MSS FRNCE : Le quatuor anti cliché MSS FRNCE réinterprète le punk en le rendant beau mais toujours agressif, communicatif car accessible, libre et à jamais vivant. Présentés comme des gendres parfaits, les quatre garçons dans la tempête emportent par leur enthousiasme nerveux. Pour être entendu et servir une révolte estimée juste, le groupe fait raisonner ses paroles, transpire de vitesse et dénonce un pouvoir odieux et des injustices sociales. Originaire de Paris, la capitale mondiale de l’amour, MSS FRNCE a déjà présenté ses quatre EP sur plus de soixante dates internationales, entre la France, le Canada, la Belgique et l’Espagne. “V”, son cinquième EP, est sorti en décembre 2020. JOHNNIE CARWASH : Trio guitare/basse/batterie formé à l’été 2018, Johnnie Carwash s’inspire de la fraîcheur pop de Frankie Cosmos, de la hargne auto-destructrice de FIDLAR et du garage bordélique dans lequel ils répètent. Leurs morceaux oscillent entre punk frontal et slows à fleur de peau. Un peu de légèreté, beaucoup de fun, ce groupe de potes pourrait en somme s’appeler comme le batteur de Green Day : Tré Cool. CARMEN SEA : Quiconque pose ses oreilles aguerries sur Carmen Sea ne peut échapper au véritable casse-tête qu’est la tentative de lui coller une étiquette. Inspiré des sonorités de Lysistrata ou The Psychotic Monks, le quatuor parisien conserve un rock impulsif et énergique, et développe un univers mettant à l’honneur les musiques les plus radicales. À travers son premier EP ‘HISS’, s’entrechoquent noise, prog, post rock, metal, indus, psychédélique, dans un exercice de recherche sonore qui force déjà l’admiration. Une patte inédite dans la scène rock française qui ne demande qu’à s’imposer !

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Samedi 23 avril // Ouverture du Club : 18h30 – Début concert : 20h30 // Rock // Club

File7 4 rue des Labours 77700 Magny le Hongre Magny-le-Hongre Seine-et-Marne



