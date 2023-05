Journée Santé Femmes – Commune Lasalle – Atelier de présentation de Mon Espace Santé MSP de Lasalle – Sisa La Colombe Lasalle Catégories d’Évènement: Gard

Lasalle Journée Santé Femmes – Commune Lasalle – Atelier de présentation de Mon Espace Santé MSP de Lasalle – Sisa La Colombe, 1 juin 2023, Lasalle. Journée Santé Femmes – Commune Lasalle – Atelier de présentation de Mon Espace Santé Jeudi 1 juin, 09h00, 13h30 MSP de Lasalle – Sisa La Colombe Entrée libre Participez à la journée d’information sur le

dépistage des cancers près de chez vous !

Sur place, des ateliers pour mieux comprendre pourquoi il

est important de vous faire dépister régulièrement.

Vous pourrez : prendre rendez-vous pour une mammographie,

réaliser un frottis,

vous procurer un test de dépistage du cancer colorectal,

rencontrer un tabacologue,

consulter une diététicienne. D’autres stands vous attendent également, dont un dédié à Mon Espace Santé MSP de Lasalle – Sisa La Colombe 1 Route de Sainte Croix de Caderle, 30460 Lasalle Lasalle 30460 Gard Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-01T09:00:00+02:00 – 2023-06-01T12:00:00+02:00

