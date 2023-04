Journée de la naissance MSP Bagatelle MSP Bagatelle Talence Catégorie d’Évènement: Talence

Journée de la naissance MSP Bagatelle MSP Bagatelle, 10 juin 2023, Talence. Journée de la naissance MSP Bagatelle Samedi 10 juin, 10h00 MSP Bagatelle Entrée libre La Maison de Santé Protestante de Bordeaux-Bagatelle, organise la Journée de la Naissance samedi 10 juin 2023 L’événement, organisé au sein de l’établissement de santé, a pour objectif de faire découvrir l’établissement aux futurs parents qui sont en recherche d’une maternité pour mettre leur bébé au monde et de les mettre en relation avec différents acteurs en lien avec la naissance.

Au programme de cette journée : Découverte et visite de la maternité

Participation à des conférences autour de la naissance

Stands d’exposants partenaires : présentation de produits et/ou leurs services ou encore des informations spécifiques aux futurs parents ENTRÉE & PARKING GRATUITS MSP Bagatelle route de toulouse Talence 33400 aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T10:00:00+02:00 – 2023-06-10T17:00:00+02:00

2023-06-10T10:00:00+02:00 – 2023-06-10T17:00:00+02:00

Détails Catégorie d’Évènement: Talence Autres Lieu MSP Bagatelle Adresse route de toulouse Ville Talence Lieu Ville MSP Bagatelle Talence

MSP Bagatelle Talence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/talence/

Journée de la naissance MSP Bagatelle MSP Bagatelle 2023-06-10 was last modified: by Journée de la naissance MSP Bagatelle MSP Bagatelle MSP Bagatelle 10 juin 2023 MSP Bagatelle Talence Talence

Talence