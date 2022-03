MSL FÊTE SES 50 ANS Vous êtes tous invités ! Centre aquatique du Grand Jardin, 16 avril 2022, Moret-Loing-et-Orvanne.

Retenez votre samedi 16 avril Saut à l’élastique, escalade, accès gratuit au centre aquatique, ferme pédagogique, concerts, découverte du projet de territoire… des animations gratuites pour tous vous attendent. Rendez-vous au Grand Jardin à Moret-sur-Loing de 10h à 18h et de 19h à 23h au Parc Violette Rette à Vernou-la Celle-sur-Seine ? Samedi 16 avril 2022 ? 10h -18h au Grand Jardin à Moret-sur-Loing ? PORTE OUVERTE AU CENTRE AQUATIQUE DU GRAND JARDIN ➜Accès gratuit aux bassins, au splash pad et à l’espace détente ➜Baptêmes de plongée ➜Démonstrations de natation synchronisée Aqua jungle XXL (structure gonflable pour les + de 6 ans) ➜Animation musicale avec DJ ? CONCOURS DE PÂTISSERIE ?Créez une pâtisserie à base de la spécialité locale, le Sucre d’Orge de Moret-sur-Loing. Ouvert aux amateurs et aux professionnels ➜ Délibération du jury et remise des prix à 12h30. Sur inscription du 22 mars au 11 avril auprès de l’Office de tourisme MSL. ? ANIMATIONS GRATUITES ➜ Saut à l’élastique ➜ Rocher d’escalade (8 mètres) ➜ Simulateurs de pilotage : Formule 1 + moto GP ➜ La ferme enchantée de Tiligolo et ses animaux ➜ Structure gonflable «Garioga Tour » (de 3 à 12 ans) ➜ Stand maquillage ➜ Sculpture sur ballons ➜ Stand des jeunes sapeurs-pompiers ➜ Exposition de véhicules électriques ➜ Découverte, jeux et exposition pour inventer l’avenir du territoire. ➜Animations, ateliers, concerts gratuits toute la journée avec les services de MSL : musique, lecture, sport, défis, jeux … ? 19h- 23h au Parc Violette Rette à Vernou-La Celle-sur-Seine ? CONFÉRENCE «RACONTER NOTRE HISTOIRE, INVENTER NOTRE AVENIR» 19h/20h – salle de la Fontaine Martin ? CONCERTS AU PARC VIOLETTE RETTE : 19h-21h : duo de violons, Christine Massetti et Ruxandra Sirli, ?21h-23h : Quartet Lovelydays, orchestre de jazz vocal (jazz, bossa nova, pop …). ? – Entrée libre et gratuite – ?Buvette et restauration sur place de 10h à 23h ▪️ Parking fléché

Entré libre et gratuit

Centre aquatique du Grand Jardin route de Saint-Mammès Moret-Loing-et-Orvanne Moret-sur-Loing Seine-et-Marne



