[http://www.ccmsl.fr](http://www.ccmsl.fr)sir de se retrouver la Communauté de Communes convie tous les habitants à un événement majeur, le samedi 11 septembre de 10h à 18h (non-stop) à Moret-sur-Loing. Venez rencontrer les acteurs des associations utilisatrices de nos équipements aquatiques, les agents du secteur « Piscines », du sport, de la culture, de la petite enfance, de l’environnement… lors de cette journée exceptionnelle. Les services à la population de Moret, Seine et Loing seront réunies pour le plus grand plaisir des grands et des petits afin de vous permettre de découvrir toutes les activités disponibles sur le territoire. Profitez de cette journée pour vous inscrire à l’association de votre choix ou aux activités du centre aquatique pour la saison 2021/2022. « MSL en FÊTE », c’est aussi un saut à l’élastique de 60 mètres, une cage à grimper, un saut sur air bag géant, un toboggan géant, une tyrolienne de 50 mètres, un saut à l’élastique inversé, des bulles de savon géantes, une ferme pédagogique, une ambiance musicale, une journée « portes ouvertes » du centre aquatique avec baptêmes de plongée, des démonstrations de natation synchronisée … et plein d’autres surprises. Buvette et restauration sur place organisé par l’ADSCE. Moret Seine & Loing vous donne rendez-vous le samedi 11 septembre de 10h à 18h (non stop) accès piéton par le parking du Grand Jardin ou le centre aquatique, route de Saint Mammès à Moret-sur-Loing. COVID 19 : Faire la fête sans inviter le coronavirus, le pass sanitaire sera demandé à l’entrée de l’événement. Attention tenue de bain obligatoire dans l’enceinte du centre aquatique. Informations : Parking surveillé : allée Gustave Prugnat Entrée et animations entièrement gratuites Site : www.ccmsl.fr

