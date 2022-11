M’sieur L’ouïe Bibliothèque Sorbier Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le samedi 19 novembre 2022

de 10h30 à 11h30

gratuit

Spectacle pour tout-petits par Christophe Moy Spectacle musical… histoires sonores sans paroles… Jongleur en tuyaux musicaux, M’sieur L’ouïe nous mène au fil de son oreille… Chef d’orchestre d’un théâtre de marionnettes sonores, il emmène les spectateurs dans un carnaval improvisé offrant au public un espace sonore à explorer. Pour les 6 mois-3 ans. Bibliothèque Sorbier 17 rue Sorbier 75020 Paris Contact : 0146361779 bibliotheque.sorbier@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeSorbier/ https://www.facebook.com/BibliothequeSorbier/

Christophe Moy

