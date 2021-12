MSI party salle de fêtes, 22 janvier 2022, Montreuil-sur-Ille.

MSI party

salle de fêtes, le samedi 22 janvier 2022 à 20:30

AU programme : **Howlin’ Grassman vs Stompin’ Bigfoot**, c’est un duo qui existe depuis 2015. Il est composé d’Étienne Grass et de Lionel Mauguen. Ils puisent leurs influences aussi bien dans le blues du delta, le proto punk des 50’s, que dans les dissonances chamaniques des musiques industrielles. En résulte une musique primitive et répétitive menée par une batterie minimaliste, des guitares rockab’ rouillées et une voix scandée et rocailleuse. **MÔ TI TEI** A la croisée d’un chemin entre Folk Rock et Blues, qui se transforme au fil des minutes, Mô’ti Tëi nous invite vers des contrées inconnues, d’autres horizons plus intenses, il change de couleur et se révèle sous un autre jour. C’est bien là toute la force de cette ardeur renouvelée. Vous l’aurez compris, et osons le dire Mô’ti Tëi est Imparable, puissant et délicat, il nous enivre par ses mélodies et par la justesse des sentiments qu’ils arpentent. En 2021, c’est la sortie de son 1er album “Well Dressed Exile : Second Humming”, une 1ère partie de Paul Personne, de nombreux concerts…Et 2022 débutera à montreuil/Ille

salle de fêtes montreuil sur ille Montreuil-sur-Ille Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:30:00 2022-01-22T23:59:00