La politique industrielle de l’Union européenne MSH Paris Nord, 30 mars 2023, Saint-Denis. La politique industrielle de l’Union européenne Jeudi 30 mars, 13h30 MSH Paris Nord Sur inscription La politique industrielle de l’Union européenne : le défi de la construction d’une autonomie stratégique Échanges multidisciplinaires autour du livre « EU Industrial Policy in the Multipolar Economy » Le 30 mars 13h30-17h à la MSH Paris Nord, 20 Av. George Sand, 93210 Saint-Denis (https://wwwmshparisnord.fr/contacts/plan-telephone-adresse/) Programme prévisionniel : 13h30 : mots d’ouverture par le directeur du CEPN 13h35 : présentation du programme et des intervenants (Pascal Petit) 13h40 : présentation générale du livre par Jean-Christophe Defraigne et Dimitri Zurstrassen 14h : Table ronde. Présentation des chapitres : Sigfrido Ramirez-Perez & Samuel Klebaner (automobile)

Patricia Nouveau (numérique)

Dimitri Zurstrassen (sidérurgie)

Jean-Christophe Defraigne (conclusions et perspectives (scénarios))

15h-17h : discussions par Anaïs Voy-Gillis, Isabelle Liotard et Pascal Petit, puis ouverture des débats avec la salle. L’événement sera suivi d’un cocktail. MSH Paris Nord 20 avenue george sand Saint-Denis 93210 La Plaine Saint-Denis Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-politique-industrielle-de-lunion-europeenne-519140442037?aff=ebdssbdestsearch »}] [{« link »: « https://wwwmshparisnord.fr/contacts/plan-telephone-adresse/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

