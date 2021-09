Marseille église de Saint Barnabé Bouches-du-Rhône, Marseille MSG église de Saint Barnabé Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

MSG église de Saint Barnabé, 17 octobre 2021, Marseille. MSG

église de Saint Barnabé, le dimanche 17 octobre à 17:30

Ce concert de MSG accompagné par Jonathan Soucasse au piano, est organisé par “Loger Marseille Jeune” et le “Rotary club de l’Étoile” en l’église de Saint Barnabé (13012). Au profit des actions de ces deux associations, MSG fera vibrer son répertoire “Gospel For All” avec quelques nouveautés. Choeur MSG : Direction Greg Richard Piano : Jonathan Soucasse Son : Jérôme Bouvène. Entrée : 20€, paiement sur place. Espèces ou CB.

20€ sur place

♫GOSPEL♫ église de Saint Barnabé 5 Place Caire, 13012 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T17:30:00 2021-10-17T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu église de Saint Barnabé Adresse 5 Place Caire, 13012 Marseille Ville Marseille lieuville église de Saint Barnabé Marseille