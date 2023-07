Ateliers de podcast – « Récits Non Accompagnés » MSF – Résidence Parc Dromel Marseille, 17 juillet 2023, Marseille.

Ateliers de podcast – « Récits Non Accompagnés » 17 – 25 juillet MSF – Résidence Parc Dromel

Le collectif Permadanse propose une initiation à la création d’objets sonores pour des jeunes mineurs non-accompagnés pris en charge par Médecin Sans Frontière / Marseille dans le but de réaliser une série de podcast. Pour cela, ils proposent la création et l’enregistrement de deux épisodes de podcast durant les 2 semaines de résidences artistiques avec des ateliers d’écriture et de création sonore, ainsi que des temps d’enregistrement. Les participants seront accompagnés dans la création de leur épisode de podcast, de l’écriture à l’enregistrement en passant par la prise de son et la création de jingle. Entre initiation à une pratique culturelle et immersion dans un studio professionnel, les jeunes de MSF bénéficieront d’une riche expérience dans l’univers du podcast.

Récit non accompagné est un podcast produit par Permadanse.

Structure culturelle partenaire : Artagon Marseille.

Cette série de 2 épisodes est soutenue par Médecin Sans Frontières.

Ce podcast est enregistré et mixé par Théo Panchèvre, écrit par Léa Ducroz.

Merci aux jeunes pour leurs témoignages et leur confiance.

MSF – Résidence Parc Dromel 13009 marseille Marseille 13009 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T10:00:00+02:00 – 2023-07-17T18:00:00+02:00

2023-07-25T10:00:00+02:00 – 2023-07-25T18:00:00+02:00

© Permadanse