MSB/LYON-VILLEURBANNE – CHAMPIONNAT DE FRANCE PRO A – SAISON 2022/2023 Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

MSB/LYON-VILLEURBANNE – CHAMPIONNAT DE FRANCE PRO A – SAISON 2022/2023 Le Mans, 12 février 2023, Le Mans . MSB/LYON-VILLEURBANNE – CHAMPIONNAT DE FRANCE PRO A – SAISON 2022/2023 2, avenue d’Antarès Antarès Le Mans Sarthe Antarès 2, avenue d’Antarès

2023-02-12 – 2023-02-12

Antarès 2, avenue d’Antarès

Le Mans

Sarthe MSB/Lyon-Villeurbanne se jouera le dimanche 12 février à 17h, salle Christian Baltzer à Antarès dans le cadre de la 21e Journée de Betclic ELITE.

Billetterie disponible une quinzaine de jour avant la date. Championnat de France Pro A Le Mans Sarthe Basket 2022/2023. billetterie@msb.fr +33 2 43 50 21 80 https://www.msb.fr/ Antarès 2, avenue d’Antarès Le Mans

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Le Mans Sarthe Antarès 2, avenue d'Antarès Ville Le Mans lieuville Antarès 2, avenue d'Antarès Le Mans Departement Sarthe

Le Mans Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

MSB/LYON-VILLEURBANNE – CHAMPIONNAT DE FRANCE PRO A – SAISON 2022/2023 Le Mans 2023-02-12 was last modified: by MSB/LYON-VILLEURBANNE – CHAMPIONNAT DE FRANCE PRO A – SAISON 2022/2023 Le Mans Le Mans 12 février 2023 2 avenue d'Antarès Antarès Le Mans Sarthe le mans sarthe

Le Mans Sarthe