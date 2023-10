Réunion territoriale Pôle Mont de Marsan MSA Saint-Pierre-du-Mont Catégories d’Évènement: Landes

Saint-Pierre-du-Mont Réunion territoriale Pôle Mont de Marsan MSA Saint-Pierre-du-Mont, 16 octobre 2023, Saint-Pierre-du-Mont. Réunion territoriale Pôle Mont de Marsan Lundi 16 octobre, 09h30 MSA Les délégués MSA du Pôle de Mont de Marsan sont conviés à leur réunion territoriale d’octobre.

Au programme: information sur l’actualité législative, accompagnement des adhérents en 2024, les actions à venir de la Vie Mutualiste Sud Aquitaine. MSA 70 Rue Alphonse Daudet 40286 Saint Pierre du Mont Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Landes, Saint-Pierre-du-Mont

Lieu
MSA

Adresse
70 Rue Alphonse Daudet 40286 Saint Pierre du Mont

Ville
Saint-Pierre-du-Mont

