OCTOBRE ROSE MSA Midi-Pyrénées Nord Cahors, 13 octobre 2023, Cahors.

OCTOBRE ROSE Vendredi 13 octobre, 10h00, 15h00 MSA Midi-Pyrénées Nord

Les élus MSA Midi-Pyrénées Nord du territoire du Grand Figeac et la Commission des Agricultrices de la FDSEA du Lot réalisent une action auprès des femmes touchées par le cancer du sein : la confection de boites cadeaux décorées incluant 1 douceur « soin » (crème, huile essentielle…) , 1 douceur « gourmande » (miel, chocolat…) et 1 douceur « lecture » ou « ludique » (livre, sudoky, mots fléchés…). Une fois récoltées, ces boites seront transmises aux hôpitaux de Cahors et de Figeac afin d’être distribuées aux femmes bénéficiant de soins.

Mobilisons nous pour Octobre Rose.

MSA Midi-Pyrénées Nord 159 Rue du Pape Jean XXIII 46000 CAHORS Cahors 46000 Lot Occitanie

2023-10-13T10:00:00+02:00 – 2023-10-13T11:00:00+02:00

2023-10-13T15:00:00+02:00 – 2023-10-13T16:00:00+02:00

Octobre Rose Femmes

Service Communication MSA MPN