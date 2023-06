Concours floral inter-MARPA MSA IDF / EN VISIO Gentilly, 23 juin 2023, Gentilly.

Concours floral inter-MARPA Vendredi 23 juin, 15h00 MSA IDF / EN VISIO

Les délégués MSA IDF vont participer à l’élection de la plus belle composition florale en Marpa le vendredi 23 Juin.

Il s’agit d’un tout nouveau concours ouvert aux 7 Marpa franciliennes qui réaliseront avec les résidents une composition libre dans un contenant mesurant 80cm à 1.20cm.

Les objectifs de ce concours sont multiples :

• Ouvrir les Marpa sur l’extérieur

• Créer un évènement regroupant les résidents et les salariés des 7 Marpa autour d’un projet régional.

• Proposer une activité ludique et stimulante aux résidents

• Impliquer les délégués MSA dans ce projet

Pour participer à ce concours, chaque Marpa enverra 2 photos de sa réalisation au plus tard le 22 juin pour une présentation en Visio le 23 juin devant un jury, qui sera composé des administrateurs et des délégués MSA.

La Marpa qui aura présenté le meilleur projet recevra une récompense en bon d’achat.

MSA IDF / EN VISIO 131 AVENUE VAILLANT COUTURIER GENTILLY Gentilly 75014 Quartier du Parc-de-Montsouris Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T15:00:00+02:00 – 2023-06-23T17:00:00+02:00

2023-06-23T15:00:00+02:00 – 2023-06-23T17:00:00+02:00

concours floral