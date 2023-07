Cet évènement est passé Sensibilisation à la prévention routière MSA DU LANGUEDOC Nîmes Catégories d’Évènement: Gard

Nîmes Sensibilisation à la prévention routière MSA DU LANGUEDOC Nîmes, 5 juillet 2023, Nîmes. Sensibilisation à la prévention routière Mercredi 5 juillet, 14h30 MSA DU LANGUEDOC Les élus veulent déployer sur le territoire des rencontres sur la sensibilisation à la prévention routière : code de la route, conduite, sécurité et responsabilité.

Cette rencontre sera animée en binôme avec Groupama Méditerranée, et la présence de la Gendarmerie nationale. MSA DU LANGUEDOC 33 allée de l’argentine, 30947 Nîmes Nîmes 30947 Capouchiné Gard Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

