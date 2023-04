Formation : Mobiliser les délégués MSA Auvergne Clermont-Ferrand Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

Formation : Mobiliser les délégués MSA Auvergne, 9 mai 2023, Clermont-Ferrand. Formation : Mobiliser les délégués Mardi 9 mai, 09h00 MSA Auvergne Cette formation est destiné aux présidents des échelons locaux, aux vice-présidents et aux administrateurs. Les objectifs de la formation : Intégrer les leviers de motivation dans son mode de fonctionnement

Appréhender les techniques d’animation d’un réseau Déterminer un plan d’action pour organiser la mobilisation des délégués Le contenu de la formation : Rappel des enjeux et responsabilités de chacun

Analyse de la situation de départ et détermination d’objectifs pour l’améliorer

Détermination du rôle de chacun pour mobiliser et identification des leviers d’action, des freins, des facteurs motivationnels

Construction de l’argumentaire mobilisateur

Définition d’un mode de fonctionnement concerté et élaboration d’un plan d’action MSA Auvergne 16, rue jean claret Clermont-Ferrand 63000 La Gantière Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-09T09:00:00+02:00 – 2023-05-09T17:00:00+02:00

2023-05-09T09:00:00+02:00 – 2023-05-09T17:00:00+02:00 formation mobiliser les délégués

Détails Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu MSA Auvergne Adresse 16, rue jean claret Ville Clermont-Ferrand Departement Puy-de-Dôme Lieu Ville MSA Auvergne Clermont-Ferrand

MSA Auvergne Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clermont-ferrand/

Formation : Mobiliser les délégués MSA Auvergne 2023-05-09 was last modified: by Formation : Mobiliser les délégués MSA Auvergne MSA Auvergne 9 mai 2023 Clermont-Ferrand MSA Auvergne Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme