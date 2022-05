Ms. Nina au MEG MEG, 19 mai 2022, Genève.

Ms. Nina au MEG

MEG, le jeudi 19 mai à 19:00

Ms. Nina a obtenu une reconnaissance internationale en tant qu’artiste pluridisciplinaire. Argentine et vivant en Espagne, elle est aujourd’hui l’une des figures clés de la compréhension des rythmes latins qui résonnent en Europe et est positionnée comme une grande référence dans la scène musicale urbaine espagnole. Elle utilise sa musique, ses collages et ses Dj sets pour rompre avec les normes socialement établies et donner du pouvoir aux opprimés. Elle a été baptisée comme l’une des reines du reggaeton féministe en Europe et dans une grande partie de l’Amérique latine. Ses chansons révèlent ses racines latines avec des styles tels que le reggaeton, la cumbia ou le dembow. Ses textes drôles, ses rythmes provocateurs et fous défendent une liberté absolue et tentent de briser tous les tabous. Son esthétique insouciante se compose de nombreux référents musicaux, cinématographiques et de la culture pop. En pleine tournée européenne, Ms. Nina réalise deux dates en Suisse, dont une au MEG ! Pour son arrêt à Genève, elle sera accompagnée d’Acabesitos et Anita Kirppis. Acabesitos est une dj lausannoise qui, depuis 2020, allume les dancefloors et les ondes radio au rythme du dembow, baile funk, batida ou encore du reggaeton. Anita Kirppis, fondatrice des soirées SANTERIA FUEGO CLUB, compose des sets endiablés qui font frémir les dancefloors et transpirer sur des vibes électro, afro, latino, hip-hop. Transe collective assurée! **Line up** **20h – 22h :** A confirmer. **22h – 23h : Ms. Nina** **23h – 24h :** [**Anita Kirppis**](https://soundcloud.com/anitakirppis) Ouverture des portes à 19h.

CHF 12.- (normal) / CHF 8.- (réduit)

Concert de l’artiste Ms. Nina. Auditorium. Le jeudi 19 mai 2022 de 22h à 23h.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-19T19:00:00 2022-05-19T23:59:00