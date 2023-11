KUMQUAT W/ MARKUS SOMMER | ADMO | ABI | ANDREAS. & MORE MS CLUB Marseille, 4 novembre 2023, Marseille.

Quoi de mieux qu’une soirée au chaud dans un bon gros warehouse en pleine saison d’automne ?

Suite à l’enthousiasme suscité autour de notre événement du 14 juillet, on avait envie de remettre ça ! On repose donc nos valises dans le warehouse du MS Club.

On vous accueillera de 23h à 8h dans ce hangar de 600m2 réaménagé spécialement pour la soirée.

L’équipe de JNS Audio posera un système son sur mesure pour un rendu pointu au caractère unique.

With/U Events s’occupera de la scénographie et vous plongera dans un univers lumineux pensé pour l’événement.

Une expérience sensorielle optimisée par des invités de talent venus d’ici et d’ailleurs…

▪️ Abi [RA+RE]

▪️ Admo (LIVE) [ATWT, Phonik, Unsilenced Music]

▪️ Andreas.

▪️ Baal [Kumquat]

▪️ Jem [Kumquat]

▪️ Markus Sommer [Pager Records]

Entrée avant minuit = 10€

Entrée toute heure = 15€

SHOTGUN : https://shotgun.live/fr/events/kumquat-w-markus-sommer-admo-abi-andreas-more

RA : https://ra.co/events/1779331

2023-11-04T23:00:00+01:00 – 2023-11-05T08:00:00+01:00

