Fresque du Climat à Lille
Jeudi 23 novembre, 18h00
MRES • Maison régionale de l'environnement et des solidarités de Lille
La Fresque du Climat c'est quoi ?

C’est un outil de sensibilisation ludique qui permet de comprendre de manière conviviale le fonctionnement du système climatique.

Vous allez recréer en 3 heures et en équipe les liens entre les composantes du changement climatique et avoir cette vision d’ensemble qui vous permettra d’agir efficacement !

Retrouvez tous les ateliers sur fresqueduclimat.org

2023-11-23T18:00:00+01:00 – 2023-11-23T21:00:00+01:00

MRES • Maison régionale de l'environnement et des solidarités de Lille
5 Rue Jules de Vicq, Lille, France
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

