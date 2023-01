MRD – Marr’athon du rire – Edition 2023 Pau, 23 mars 2023, Pau .

MRD – Marr'athon du rire – Edition 2023

2023-03-23 – 2023-04-02

Pau

Pyrénées-Atlantiques

Revoilà le MDR, le « Marr’athon du rire », festival du rire de l’Art Scène théâtre qui présente sa deuxième saison.

Après une première édition 2022 très réussie avec un succès indiscutable, l’édition revient pour 8 soirées et 10 représentations.

La programmation est particulièrement ambitieuse avec des pièces primées à Avignon et des succès parisiens.

Toutes les pièces sont proposées dans le cadre intimiste et privilégiéde notre théâtre de la rue Pasteur, qui s’est agrandi, équipé et qui propose maintenant un espace café qui vous accueille avant et après les représentations, vous proposant assiettes de fromages, de charcuteries ou mixtes, boissons et pâtisseries.

Enfin, en partenariat avec les ACP, nous présentons Gil et Ben dans « (ré)unis » qui sera présenté au théâtre du Foirail.

