Médiathèque Louis Aragon, le mercredi 22 juin à 18:30 Le mercredi 22 juin à 18 h 30 , conférence musicale “Les gens du voyage dans la chanson française, des années 60 à nos jours” de Jean-Claude Rouméga, à la médiathèque Louis Aragon, Tarbes. Médiathèque Louis Aragon 31 rue André Fourcade, 65000 Tarbes Tarbes L’Arsenal Hautes-Pyrénées

