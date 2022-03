MRAP Tarbes – Ciné-débat avec le film “J’accuse” Ciné CSE et COS Séméac Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Pendant les 12 années qu’elle dura, l’affaire Dreyfus déchira la France. Elle mêlait erreur judiciaire, déni de justice et le violent antisémitisme de l’époque. Le film relate l’enquête et la lutte du colonel Picquart pour faire éclater la vérité, relayées notamment par Emile Zola. Débat après le film sur l’antisémitisme animé par un responsable national du MRAP.

2 euros

