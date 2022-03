MRAP Paris – Spectacle débat : La capoeira, une réponse au racisme Centre Point du Jour, 19 mars 2022, Paris.

LA CAPOEIRA, UNE RÉPONSE CONTRE LE RACISME —————————————— ### Le samedi 19 mars 2022 de 14h à 17h ### Centre Paris Anim’ le point du jour, 1-9 rue du Général Malleterre 16 ème Dans le cadre de la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme, le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples et l’association Capoiera Viola vous invitent à un spectacle débat autour du racisme dans le sport. Pourquoi la Capoeira ? Parce que c’est une pratique qui s’écarte de tout esprit de compétitions et qui rassemble des personnes de genre, d’âges, d’apparence physique différente… Elle prône le respect de l’autre et s’inscrit dans des valeurs humanistes. Elle se distingue par son côté ludique et souvent acrobatique. Le sport peut et doit pouvoir inclure tout le monde dans ses différences. ### Le programme de la journée . Danse Capoeira . Vidéo « tous humains » . Débat . Vidéo le serment . Le Maculélé Suivi d’un pot de l’amitié **Racisme hors-jeu** : nous vous attendons nombreux et nombreuses. _Pour vous rendre au point du jour, descendre porte de Saint Cloud, sortie n°4, r.Gudin. Suivez les flèches jaunes jusqu’à l’angle du boulevard Murat et du Général Malleterre._

Centre Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre, 75016, Paris Paris Quartier d’Auteuil



2022-03-19T17:00:00 2022-03-19T18:30:00