Agora Nanterre, le lundi 21 mars à 19:00

Le film « The Milky way, Nessuno si salve da solo » du réalisateur italien Luigi d’Alife, sera projeté le lundi 21 mars à 19h à l’Agora (20, rue de Stalingrad, Nanterre), dans le cadre de l’édition 2022 du Printemps de l’Égalité. La projection sera suivie d’un débat. Cette séance est organisée par le comité local du MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples), avec le soutien de la section locale de la Ligue des Droits de l’Homme (LDH). « The Milky way » (La voie lactée) est le nom de l’ensemble de stations de sports d’hiver qui s’étendent, en Italie, sur le versant italien des Alpes, à proximité du col du Mont-Genèvre (près de Briançon sur le versant français). Le titre choisi pour ce film souligne le contraste entre l’insouciance des vacanciers qui dévalent ces pentes enneigées et le drame vécu, à quelques kilomètres de là, par les migrants qui, fuyant l’oppression, la guerre ou la misère, tâchent de traverser clandestinement la frontière, par la montagne, au péril de leur vie. Savant assemblage de témoignages, de bandes d’actualités et de séquences produites pour l’occasion, ce film remarquable célèbre la solidarité active manifestée par les populations locales, des deux côtés de la frontière. C’est ce que signifie le sous-titre « Nessuno si salve da solo » (Nul ne se sauve seul). Les entretiens sont tantôt en français, tantôt en italien (sous-titrés en français). En prologue, une séquence d’animation rappelle que, il y a plus de cent ans, c’étaient des Italiens qui, chassés de leurs campagnes misérables pas la faim, s’aventuraient ainsi dans ces montagnes. Le débat qui fera suite à la projection sera animé par Geneviève Colas, membre de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme, au titre de laquelle elle a participé à des missions à la frontière italienne, ainsi qu’à Calais et Grande-Synthe, et Renée Le Mignot, présidente honoraire du Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples, actuellement chargée des questions internationales auprès de la présidence du mouvement.

Agora Nanterre 20, rue Stalingrad, Nanterre



